Тюмень, , 07:58 — REGNUM В Тюмени введены в эксплуатацию три многоквартирных дома по ул. Выборгская, которые строились с 2014 года. Застройщик тянул со сроками сдачи зданий, тем самым нарушая права дольщиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что первоначально ввод в эксплуатацию домов планировался в 2018 году. Но застройщик ООО «ЭкоДом Продакшн» постоянно переносил срок сдачи домов в эксплуатацию. При этом предприятие неоднократно привлекалось прокуратурой к административной ответственности.

На данный момент права граждан, вложивших средства в возведение трёх домов, восстановлены.

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