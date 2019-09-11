Анкара, , 08:03 — REGNUM Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«По состоянию на сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации. Это объясняется увеличивающимся туристическим потоком из России», — приводит РИА Новости слова Ерхова.

Также российский посол в Турции отметил, что нынешний сезон оказался очень тяжелым по количеству происшествий с туристами из России на юге Турции и рассказал, что в прошлом году сюда приехало на отдых 6 млн российских граждан, а в этом году, согласно прогнозам, их будет больше.

Кроме этого, Алексей Ерхов заявил, что российские ведомства совместно с партнерами из Турции принимают все необходимые меры, которые направлены на обеспечение безопасности туристов и пресечение возможных несчастных случаев. При этом он выразил надежду, что совместными усилиями удастся переломить данную негативную тенденцию.

Отметим, в 2019 году российские туристы заняли первое место среди иностранных туристов посетивших Турцию. Так, в первом полугодии нынешнего году Турцию посетило 2,7 млн граждан России, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.