Тюмень, 11 сентября 2019, 07:46 — REGNUM Правительство Тюменской области намеревается потратить 20,8 млн рублей на телекоммуникационные услуги по передач изображений с камер видеонаблюдения в центр обработки данных. Информацию о соответствующей госзакупке опубликовал региональный департамент информатизации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Будущий подрядчик должен обеспечить передачу изображений с камер в 59 точках Тюменской области. Аукцион пройдёт 20 сентября 2019 года, заявки принимаются до 18 сентября.
В целом на реализацию госпрограммы по профилактике правонарушений в Тюменской области планируется затратить с 2019—2025 годы 1,436 млрд рублей.