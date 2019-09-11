Пекин, , 07:42 — REGNUM Мощные ливни вместе с порывистым ветром остудили китайскую столицу город Пекин после изнуряющего знойного лета, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

По данным городского метеоцентра, в столице Поднебесной температура воздуха упала до 24 градусов Цельсия в связи с пришедшими в город ливнями утром по местному времени с 9 на 10 сентября. Таким образом первые осенние звоночки вынудили местных жителей переодеться в одежду с длинными рукавами.

В бюро сообщили, что в городе зафиксирован средний суточный уровень осадков в объеме 76,4 мм. При этом, проливные дожди в больше степени пришлись на восточные и южные районы города.

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