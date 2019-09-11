Челябинск, , 07:40 — REGNUM В челябинском Магнитогорске только арест мебели позволил клиентам мебельного магазина получить деньги, положенные по суду. Об этом сообщает областное управление ФССП.

Сумма долга составила 60 111 рублей. Это и стоимость бракованного дивана, и неустойка, и т.д. Но даже такую сумму предпринимательница не спешила отдавать. В итоге судебный пристав наведался в её магазин, где при понятых арестовал мебель.

Эта мера подействовала. Теперь недовольные клиенты уже получил свои отсуженные деньги.