Москва, , 07:38 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать, если человек отравился после ужина в ресторане или в другом месте общепита. В первую очередь нужно срочно обратиться к врачу, сообщается на сайте ведомства.

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У врача необходимо получить медицинское заключение, где будет отражена причина и связь между ужином в ресторане и отравлением.

Обязательно нужно сохранить чек из ресторана или выписку по банковскому счету. Также следует написать претензию владельцу ресторана.

Если ситуацию не удалось уладить в добровольном порядке, пострадавшему от отравления следует обратиться в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор раскрыл основные причины отравления грибами. К основным причинам отравления грибами относятся неумение распознавать грибы.

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