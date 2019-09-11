Пермь, , 07:33 — REGNUM В Перми почтут память погибших при крушении «Боинга-737». Мероприятие состоится 14 сентября возле мемориального комплекса, посвященного жертвам авиакатастрофы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

На церемонии памяти родственники и близкие напишут на воздушных шарах личные послания погибшим. Память разбившихся пассажиров и экипажа почтут минутой молчания.

Напомним, авиакатастрофа произошла в Перми 14 сентября 2008 года. Прибывший из Москвы самолет разбился при заходе на посадку. Погибли 88 человек.

В 2018 году пермяки пожаловались губернатору на плачевное состояние мемориала. После обращения на месте крушения лайнера установили новый памятник с портретами всех погибших.

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