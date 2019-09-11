Кигали, , 07:38 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ) и Африканский союз (АС) подписали соглашение с правительством Руанды о размещении сотен африканских мигрантов, которые в настоящее время содержатся в Ливии. Об этом сообщает ВВС Africa.

«В числе первой группы будут эвакуированы 500 человек, преимущественно выходцы из Африканского Рога, включая детей и молодежь, наиболее подверженные риску», — говорится в совместном заявлении АС и УВКБ ООН.

Ожидается, что эвакуационные полеты для желающих отправиться в Руанду начнутся в ближайшее время. В заявлении также говорится, что варианты для размещения мигрантов будут разработаны УВКБ ООН после их прибытия в Руанду.

«В то время, как некоторые смогут переселиться в третьи страны, другим будет оказана помощь по возвращении в страны, где им ранее было предоставлено убежище, или в свои страны, если это безопасно», — говорится в заявлении АС и УВКБ ООН.

«Некоторым может быть дано разрешение остаться в Руанде при условии согласия компетентных органов», — отмечается в заявлении.

Руанда сделала предложение предоставить убежище мигрантам в ноябре 2017 года после того, как CNN выпустила видео, показывающее мужчин, выставленных на торги в качестве рабочих на фермах Ливии.

Согласно совместному заявлению АС и УВКБ ООН, в настоящее время около 4700 человек находятся в «тяжелых условиях» в Ливии. Тысячи мигрантов направляются сюда каждый год, чтобы попытаться совершить опасный переход через Средиземное море и добраться до Европы, однако потерпевшие неудачу или пойманные властями мигранты попадают в ливийские центры временного содержания.