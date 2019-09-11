Пекин, , 07:21 — REGNUM Главное новостное агентство Китая Синьхуа запустила мультимедийные новостные сервисы в информационных центрах уездного уровня по всей стране, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Мультимедийные центры дадут доступ к статьям, фотографиям, рисункам, графикам, аудио и видеодокладам, сообщает издание. По словам президента агентства Синьхуа Цай Минчжао на церемонии запуска, данные сервисы направлены на объединение разных форм контента и технологий для большего удобства пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2018 году Цай Минчжао сообщал, что Синьхуа продолжит интеграцию технологий искусственного интеллекта в процесс производства и создания новостей. Так, уже сейчас ряд новостей, вроде новостей о курсе китайской валюты, полностью генерируются машиной.

Читайте также: «Вкалывают роботы»: китайское новостное агентство запустило «Медиамозг»