с. Орда, , 07:19 — REGNUM В Ординском районе Пермского края общеобразовательной школе отменён приказ о сокращении штата работников столовой. Причиной стали выявленных в ходе проверки нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Сотрудники столовой пожаловались на то, что получили от директора уведомления о сокращения в связи с передачей столовой на аутсорсинг. Между тем, процедура проведена с нарушениями, без утверждения нового штатного расписания, отметил в надзорном ведомстве.

По итогам прокурорской проверки приказ директора отменен, а руководитель школы привлечен к дисциплинарной ответственности.