Самара, , 07:22 — REGNUM Почётным гражданином Самары стал доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Геннадий Котельников. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Нагрудный знак ему вручили на 64-м заседании самарской городской думы глава города Елена Лапушкина и председатель думы Алексей Дёгтев.

Елена Лапушкина поблагодарила Геннадия Котельникова за многолетний труд и верность Самаре.

«Своими прорывными идеями и блестящими достижениями, Вы вносите огромный вклад в наше будущее и вдохновляете всех вокруг добиваться новых высот», — сказала она в своей поздравительно речи.

«Я приехал в Куйбышев 53 года назад, сдал экзамен, впервые в жизни спустился на набережную и понял, что красивее места никогда не видел. До сих пор очень люблю набережную и наш прекрасный город», — сообщил новый почетный гражданин Самары, принимая поздравления.

Напомним, что Геннадий Котельников посвятил свою жизнь медицине. Он автор 113 патентов на изобретения, 794 научных работ, 26 монографий, 11 учебников, по которым сейчас проходят обучение студенты и врачи страны. Геннадий Котельников создал свою научно-педагогическую школу, подготовил более 80 учеников, из которых 25 — доктора наук.