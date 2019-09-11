Пермь, , 07:03 — REGNUM В Пермском крае работник, получивший травму из-за падения дерева, отсудил у работодателя 500 тыс. рублей в качестве компенсации вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Иск в интересах пострадавшего работника подавала прокуратура Еловского района Прикамья. По данным надзорного ведомства, бизнесмен привлек местного жителя к работам по лесозаготовке, однако трудовые отношения официально оформлены не были. До начала деятельности работник не прошел инструктаж по охране труда, а при проведении работ не получал средства индивидуальной защиты. Когда осуществлялась рубка леса, на работника упало дерево.

В суде прокуратура потребовала, чтобы работодателя обязали внести запись в трудовую книжку потерпевшего, что травмированный мужчина являлся вальщиком леса, а также сведения о периоде работы. Оформление трудовых отношений также предусматривало уплату налогов и страховых взносов.

Иск удовлетворен в полном объеме. Трудовые отношения оформлены, а с работодателя взыскано 500 тыс. рублей.