Куньмин, Китай, , 06:56 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых за контрабанду 2550 коробок сигарет за два последних года, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

В пограничной полиции города Пуэр сообщили, что два изъятия произошли 20 августа. По первому случаю полиция городка Мэнма обнаружила 1050 коробок контрабандных сигарет после осмотра минивэна, где находился один из подозреваемых.

Днем позднее полиция города Мансинь также изъяла 1500 коробок с контрабандными сигаретами в другом минивэне, где находилось уже двое подозреваемых. По обоим случаям сейчас работают соответствующие департаменты. Расследование продолжается.

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