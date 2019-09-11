Пермь, , 06:49 — REGNUM В Перми суд вынес приговор преступной группе, в состав которой входили 18 человек. Они признанными виновными в зависимости от роли каждого в организации преступного сообщества, участии в этом сообществе, а также в вымогательстве с применением насилия и особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

От мошеннических действий группы пострадали более 200 юридических лиц и предпринимателей. Ущерб составил 23 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, преступное сообщество организовано в 2012 году и действовало более года. Злоумышленники создавали подпольные офисы, где изготавливались поддельные банковские гарантии. Для обналичивая денег регистрировались организации на подставных лиц. Сотрудникам этих офисов запрещалось общение между собой. Номера телефонов постоянно менялись, осуществлялись внезапные переезды.

Суд приговорил организатора преступного сообщества к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказании в колонии строгого режима. Шесть соучастников получили сроки от шести до восьми лет колонии общего режима. Еще 11 соучастников приговорены к условному наказанию — от двух до четырех лет. Удовлетворены иски потерпевших о возмещении вреда на сумму более 10 млн рублей.