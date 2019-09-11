Пекин, , 06:42 — REGNUM Полиция Китая расширит сотрудничество с операторами картографических приложений по всей стране, позволив водителям получать самую актуальную информацию касательно дорожной ситуации в стране, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР, передает 10 сентября агентство Синьхуа.

Целый ряд местных департаментов дорожной полиции уже начал сотрудничество с операторами таких приложений для предупреждения водителей касательно дорожно-транспортных происшествиях, что получило позитивную оценку пользователей, сообщили в министерстве.

С 20 сентября министерство займется распространением этой практики по всей стране, также передавая через приложения водителям экстренную информацию о пробках на дорогах, а также рекомендации, как объехать проблемные участки дорог.