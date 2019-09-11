Челябинск, 11 сентября 2019, 06:20 — REGNUM В Челябинск прибыла легендарная авиагруппа «Стрижи». 14 сентября она примет участие в авиационном празднике к 283-летию города, сообщает пресс-служба мэрии.
На Южный Урал из подмосковной Кубинки прибыли семь самолётов. Они приземлились на аэродроме «Шагол». 14 сентября здесь же начнётся выставка лётной техники. Будут представлены самолёты «Ту-134у-бл», «Ту-134ш», «Су-24м», «Ан-26ш» и «Су-24мр», плюс вертолёт «Ми-8мт», а также противопожарная и спасательная спецтехника и техника, с помощью которой обеспечивается наземное обслуживание аппаратов.
А главным событием дня станет выступление «Стрижей». Пилоты выполнят фигуры высшего пилотажа. Авиашоу начнётся в 13:00.