Якутск, , 05:58 — REGNUM Фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию заново! Вместе!» пройдёт в популярном парке «Зарядье» с 13 по 22 сентября в Москве. Якутия покажет концерт, мастер-классы и палеонтологическую выставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Якутия — единственный регион Дальнего Востока, который будет принимать участие в масштабном фестивале РГО.

В постоянном представительстве Якутии в Москве сообщили:

«В столичном парке «Зарядье» с утра до вечера гости мероприятия, не выезжая из города смогут познакомиться с разнообразной природой России и культурным достоянием народов нашей страны. Прикоснуться к Якутии вы сможете на главной сцене, где наши артисты представят концерт, в зоне ярмарки, где будут продаваться деликатесы и украшения. В заповедном посольстве услышите познавательные лекции о нашем родном крае, а в специально установленной урасе насладитесь музейными экспонатами, мастер-классами и национальными играми! На фестивале вас ждут главные сюрпризы, прибывшие из Якутии — мумии мамонтёнка Юки и двух пещерных львят».

Как сообщало ИА REGNUM, мамонтёнок Юка был найден в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых в Якутии.

Парку «Зарядье» — два года, его открыли 8 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы.