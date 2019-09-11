Благовещенск, , 04:48 — REGNUM 14 граждан КНР выдворили судебные приставы и пограничники в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Все они пропустили сроки пребывания в России и занимались нелегальной деятельностью — работали на одном из золотых приисков в Магдагачинском районе Амурской области.

Решением местного суда граждане КНР подлежали выдворению из России. В течение ближайших пяти лет им будет запрещён въезд в РФ. Днём ранее в КНР было выдворено ещё 8 нелегалов. Всего в 2019 году из Приамурья было выдворено более ста граждан КНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, судебные приставы Калуги за 2018 год выдворили за пределы России 438 нелегальных мигрантов. В основном речь идёт о гражданах Китая, Украины, Узбекистана и Молдавии.