Оттава, , 03:08 — REGNUM О кончине фотографа и режиссёра-документалиста Роберта Франка пишет The New York Times.

Уточняется, что Франк скончался на 95-м году жизни в Канаде. Это произошло 9 сентября.

Напомним, Франк был американо-швейцарским кинорежиссёром и оператором, известным фотографом второй половины XX века.

Известен такими документальными фильмами как «Грех Иисуса» (1961 г.), «Сахарная гора» (1988 г.), «Один час» (1990 г.).

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