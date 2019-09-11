Токио, , 02:59 — REGNUM Без электроэнергии остались из-за последствий тайфуна «Факсай» более 460 тысяч домов в префектуре Тиба (Япония), сообщает энергокомпания «Токио электрик пауэр».

Электроэнергии жители Тибы лишились из-за обрыва проводов. Также на дорогах образуются заторы из-за неработающих светофоров.

Не в полной мере функционируют предприятия автопрома. В префектуре ведутся восстановительные работы, но быстро, отмечает энергокомпания, всё восстановить не удастся.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за «Факсая» уже пострадали как минимум 20 жителей Японии. В аэропорту Нарита отменены рейсы.

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