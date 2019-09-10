Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Введение дополнительного комплекса мер для публикаций, способных спровоцировать суицид объявила компания Facebook. Об этом 10 сентября сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В частности, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) будет ужесточён контроль за публикациями фотографий с ранами, нанесёнными самим себе пользователями. Такие изображения будет сложнее найти через поиск.

Кроме того, при поисковых запросах пользователей о суициде им будет выдаваться в рекомендациях ссылка на онлайн-ресурсы, где будет содержаться контент для поддержки тех, кто ищет информацию о суициде.

Также будет усилена борьба с публикациями, которые могут спровоцировать расстройство пищевого поведения у пользователей, таких как анорексия и булимия.

Компания планирует нанять специалистов, которые будут заниматься анализом влияния новых правил на пользователей и предотвращением самоубийств. Им будет дан доступ к инструменту, позволяющему отследить поведение пользователей в социальной сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске социальной сетью «ВКонтакте» совместно с компанией Biblio сервиса, предоставляющего пользователям доступ к аудиокнигам.

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