Великий Новгород, , 22:09 — REGNUM В новгородском областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенном в Юрьево, сегодня, 10 сентября, открылся инклюзивный игровой парк. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, парк подарил центру Фонд Натальи Водяновой «Обнажённые сердца».

Новгородская область вошла в число пяти победителей конкурса на создание инклюзивных игровых площадок и парков в рамках программы «Игра со смыслом», задача которой — дать возможность детям и подросткам вне зависимости от их физических, ментальных или сенсорных особенностей играть и заниматься спортом вместе с их сверстниками.

«Игровой парк органично дополнит реабилитационный комплекс центра. Не сомневаюсь, что уже в ближайшее время мы заметим эффект от его использования в процессе реабилитации. Здоровье детей — это самое важное. И хорошо, что, благодаря неравнодушным людям, появляются новые возможности для его улучшения и сохранения», — отметила заместитель губернатора — заместитель председателя правительства Новгородской области Ольга Колотилова.

Игровой парк стоимостью 5,3 млн рублей включает в себя пять площадок. Здесь есть сенсорный сад, тренажёрный комплекс, игровые зоны для детей разного возраста, спортивная площадка для детей школьного возраста. Игровая зона для самых маленьких включает в себя оборудование для детей с ментальными, сенсорными, опорно-двигательными нарушениями развития. Здесь установлены качели, есть домик-кухня, транспортные средства (поезд, самосвал) и другие игровые объекты, которые помогут ребёнку развить не только свои двигательные функции и сенсорные способности, но и приобрести новые навыки общения в процессе игры. Спортивно-игровая зона, по словам специалистов, поможет развитию двигательных функций, оздоровлению и социализации детей. Тренажерные комплексы станут продолжением занятий лечебной физкультуры.

«Мы в Фонде «Обнажённые сердца» убеждены, что для всех детей игра — это необходимость, а не роскошь, и что каждому ребенку должны быть доступны безопасные условия для игры. Наши игровые зоны не только яркие и безопасные, но ещё и инклюзивные, на них могут играть ребята разных возрастов и возможностей», — подчеркнула менеджер программы «Игра со смыслом» Мария Редколис.

Отметим, что Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Юрьево — единственное место в Новгородской области, где дети с инвалидностью и дети с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет проходят комплексную социальную реабилитацию. Ежегодно это более 700 человек.