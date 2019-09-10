Красногорск, , 21:13 — REGNUM В Московской области за шесть лет работы программы по восстановлению деревьев, уничтоженных жуком-короедом и вырубками, высадили 43 тыс. га леса. Об этом 10 сентября сообщается на портале правительства региона.

В Московской области прошли празднования, приуроченное ко Дню работников леса. Работников и ветеранов лесной отрасли поздравили с профессиональным праздником. В награждении принял участие губернатор Андрей Воробьев.

«В Московской области леса занимают 42% территории. Мы взяли курс на благоустройство лесных массивов, особенно тех, которые прилегают к нашим большим городам — Подольску, Одинцову, Мытищам, Раменскому», — заявил Воробьев.

Воробьев отметил, что в Подмосковье с 2013 года в результате масштабной работы восстановлено 43 тыс. га леса, уничтоженного жуком-короедом и пострадавшего от вырубок. Также ежегодно проводятся экологические акции по высадки деревьев. За шесть лет в них приняли участие свыше 2 млн человек, высажено 14,3 млн деревьев.

Для посадки деревьев в 2019 году на землях лесного фонда приготовили 63 участка площадью 211 га. Ещё около 1 тыс. участков общей площадью 215 га выделили на землях муниципальных образований. 21 сентября в ходе акции «Наш лес. Посади свое дерево» планируется высадить 70 тыс. деревьев и кустарников и 540 тыс. саженцев ели и сосны.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство экологии и природопользования Московской области обратилось к жителям региона с просьбой временно воздержаться от посещения мест гнездования и кормежки журавлей. В данный момент взрослые птицы готовят птенцов к первой сезонной миграции.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Подмосковья просят не посещать места гнездования журавлей