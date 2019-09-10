Липецк, , 19:17 — REGNUM В Липецке женщине 1930 года рождения вручили её первый паспорт. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Липчанка отказывалась получать паспорт, как сообщили полицейские, по религиозным соображениям. Соответственно, она не получала пенсию и не могла обратиться за медицинской помощью. Оформить документ она решила после болезни, требовавшей вмешательства врачей.

Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Липецку оперативно решил этот вопрос, и уже 9 сентября женщина получила свой паспорт. Теперь ей помогают оформить полис обязательного медицинского страхования и пенсию.