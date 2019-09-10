Стокгольм, , 19:06 — REGNUM Употребление в пищу мяса человека имеет положительные стороны, заявил профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд на научном симпозиуме Gastro, прошедшем в столице Швеции.

Об этом 10 сентября сообщает издание New York Post.

Одним из вопросов, обсуждавшихся на симпозиуме, было употребление в пищу человеческой плоти для решения продовольственных проблем.

По мнению Содерлунда, употребление в пищу человеческого мяса может способствовать решению проблемы голода, если мировое сообщество откажется от табуирования этой идеи.

«Я чувствую некоторую нерешительность, но не отношусь к этому чрезмерно консервативно … Я готов хотя бы попробовать это», — сказал Содерлунд, отвечая на вопрос журналистов о личной готовности съесть человеческое мясо.

Кроме того, шведский учёный предложил решать продовольственную проблему путем употребления в пищу насекомых и умерших домашних животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Наличие старшей сестры помогает развитию речевых навыков: исследование