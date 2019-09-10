Прокопьевск, Кемеровская область, , 19:05 — REGNUM Жителя Прокопьевска будут судить за то, что он разобрал чужой дом на дрова, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Кемеровской области.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть полиции обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестные разобрали принадлежащий ей частный дом. Она не проживала там постоянно, но регулярно приезжала. Приехав в очередной раз, собственница дома обнаружила, что сломан замок входной двери, нет потолочных перекрытий, оконных рам, пола на кухне, кирпичной печи и металлической утвари. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Позже полицейские задержали 38-летнего соседа потерпевшей. Он признался, что решил разобрать дом, посчитав, что в нём никто не живёт. Похищенные металлические изделия он сдал в пункт приёма, а бревна и доски забрал, чтобы топить печь.

Уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158. УК РФ) с обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы.