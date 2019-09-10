Липецк, , 18:59 — REGNUM В Липецке двое участковых уполномоченных полиции обвиняются в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения. Как сообщил портал Most.tv, дело 10 сентября начал рассматривать Правобережный суд Липецка.

По версии следствия, в феврале они предложили мужчине за вознаграждение не привлекать его супругу к ответственности за ДТП, виновницей которого она была и с места которого скрылась. При этом полицейские не имели отношения к проверке, которая проходила по этому делу, и никак не могли повлиять на принятие процессуального решения.

Мужчина, у которого вымогали взятку, обратился в правоохранительные органы, и передача денег проходила уже под контролем полиции. Двоих участковых задержали с поличным при получении пяти тысяч рублей.