Владимир, , 18:33 — REGNUM Октябрьский районный суд 10 сентября начал слушания по уголовному делу в отношении бывшей начальницы регионального управления Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Экс-начальница управления Алфия Мокшина обвиняется по пяти уголовным статьям: «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Приготовление к получению взятки в значительном размере», «Получение взятки за бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере» (два эпизода) и «Мелкое взяточничество».

Согласно информации суда, 8 ноября 2018 года обвиняемую уволили со службы в войсках национальной гвардии.