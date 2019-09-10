Калуга, , 18:18 — REGNUM Более 800 участников и около 15 тысяч посетителей принимают участие в открывшемся 10 сентября в Москве юбилейном XXV международном форуме-выставке по туризму «Отдых/ Leisure-2019». В 2019 году туристические маршруты и проекты представляют 50 стран, в том числе Индия, Таиланд, Египет, Марокко, Китай и страны Европы, а также более 40 регионов России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экономического развития Калужской области.

Калужская область демонстрирует свой туристский потенциал на форуме-выставке в Москве Фото министерства экономического развития Калужской области

Мероприятия форума посвящены теме «Актуальный взгляд на туристическую индустрию. Онлайн vs Оффлайн», а также дискуссии по гастрономическому туризму. В деловой программе принял участие калужский министр экономического развития Илья Веселов. 11 сентября состоится обсуждение вопросов о маркетинге территорий, IT-решениях в области туризма, о развитии медицинского и оздоровительного туризма. Специалисты отрасли обсудят, как малым городам России определить нишу и завоевать внимание туристов. Эксперты также обсудят влияние знаковых событий, как Олимпиада в Сочи и ЧМ-2018, на внутренний и въездной туристический поток, волонтерский вклад.

Калужская область демонстрирует свой туристский потенциал на форуме-выставке при помощи туристско-информационного центра «Калужский край», регионального туристско-рекреационного кластера, санатория «Сигнал» и загородного отеля «Welna Eco Spa Resort».