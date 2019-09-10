Курган, , 18:26 — REGNUM В Курганской области самые низкие в Уральском федеральном округе темпы подготовки котельных к отопительному сезону — 88,5% от плана. Готовность жилого фонда к приёму теплоносителя и того меньше — 84,5%, сообщила помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская.

Запас угля на зиму в регионе сформирован только на 54% от норматива. Остаётся на особом контроле у полпредства в УрФО ситуация в Юргамышском районе и городе Петухово.

Напомним, в Юргамышском районе не прекращается уголовное преследование бизнесмена из Екатеринбурга, которого обвиняют в том, что он эксплуатировал котельную без лицензии.

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