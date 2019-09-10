Симферополь, , 18:01 — REGNUM В Симферополе на полтора месяца перекроют автомобильное движение на улицах Гагарина и Толстого из-за ремонта мостов через реку Салгир. Об этом 10 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

«На проведение полноценного и качественного ремонта одного моста подрядчику требуется порядка шести недель. Все это время автомобильное движение по нему будет ограничено», — отметили в администрации.

По словам чиновников, с 1 октября по 15 ноября будет ремонтироваться мост на улице Толстого, после чего 15 ноября подрядчик приступит к реконструкции моста на улице Гагарина. Однако многие местные жители восприняли эту инициативу со скепсисом.

«Как говорится, всё для людей. Учитывая перекрытую из-за ремонта дорогу на улице Александра Невского, проехать на автомобиле в сторону Куйбышевского рынка стане практически невозможно. Город окончательно захлебнётся в пробках», — пишет в соцсетях симферополец Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Крыма удивил некачественный ремонт дороги на улице Володарского в Симферополе, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ.

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