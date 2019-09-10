Симферополь, 10 сентября 2019, 18:01 — REGNUM В Симферополе на полтора месяца перекроют автомобильное движение на улицах Гагарина и Толстого из-за ремонта мостов через реку Салгир. Об этом 10 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
По словам чиновников, с 1 октября по 15 ноября будет ремонтироваться мост на улице Толстого, после чего 15 ноября подрядчик приступит к реконструкции моста на улице Гагарина. Однако многие местные жители восприняли эту инициативу со скепсисом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителей Крыма удивил некачественный ремонт дороги на улице Володарского в Симферополе, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ.
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