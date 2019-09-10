Салехард, , 17:50 — REGNUM Ямал, где отопительный сезон начался ещё в августе, оказался не готов к отопительному сезону. Работы по подготовке тепловых сетей исполнены 95,8%, водопроводных — на 85,2% от плана, заявила помощник полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Анна Ленская.

Готовность жилого фонда к отопительному сезону по сведениям чиновницы составляет 94,6%. Запасы котельного топлива по углю составляют 58,3%, по жидкому топливу — 68,3%, по дровам — 98% от норматива.

Кроме того, на Ямале самые низкие в Уральском федеральном округе темпы замены ветхих канализационных и водопроводных сетей «недопустимо низкие».

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