Рязань, , 17:47 — REGNUM На окраине кладбища посёлка Побединка Скопинского района Рязанской области состоялось захоронение останков военнослужащих. Вопрос о перезахоронении решался семь лет, последнее время останки хранились в одном из кооперативных гаражей областного центра. Поисковики считают, что в окрестностях населённого пункта могут находиться останки более тысячи, а возможно, и нескольких тысяч человек.

Руководитель поискового отряда Николай Стрелков, который провёл эксгумацию останков, связался с представителями Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями. В Рязанскую область пообещал приехать уполномоченный представитель, совместно с ним будет решаться вопрос о предании территории у посёлка определённого мемориального статуса, сообщает «Комсомольская правда — Рязань».

Эксперты предполагают, что останки могут принадлежать немецким и румынским офицерам, которых взяли в плен во время Сталинградской битвы в 1943 году. В Скопинском районе они работали на добыче угля.

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