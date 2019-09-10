Архангельск, , 17:18 — REGNUM Управление ФАС по Архангельской области рассматривает обращение прокуратуры о трех баннерах, размещенных в Плесецке в защиту Шиеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Баннеры с текстом «Стоп #Шиес! Требуем отмены проекта и свободы активистам» в прокуратуре сочли противозаконным. По мнению представителей ведомства, подобные конструкции могут использоваться только с целью рекламы, в том числе социальной. Требования остановить строительство полигона, по мнению прокуратуры, — не реклама.

Сегодня в СМИ появилась информация, что антимонопольное ведомство составило на активиста, ответственного за баннеры, протокол. Однако корреспонденту ИА REGNUM в УФАС эту информацию опровергли. Активист Александр Миронов и индивидуальный предприниматель Ирина Пиковская, предоставившая бесплатно и бессрочно активисту три баннера, приглашены для дачи показаний в УФАС 27 сентября. Рассмотрение дела состоится уже в октябре.