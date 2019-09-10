Екатеринбург, , 17:07 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа к зиме готово почти 94% котельных. Таковы данные на 1 сентября, заявила на совещании помощница полпреда Анна Ленская.

Craig Sunter

Муниципальные котельные готовы на 93,3%. Эти показатели выше, чем в 2018 году.

Вместе с тем Ленская отметила, что к зиме готовы 95,7% водопроводных и 94,5% тепловых сетей. И с ними ситуация оказалась хуже, чем год назад.

Читайте развитие сюжета: В Уральском ФО жильё готово к зиме хуже, чем год назад