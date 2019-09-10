Воронеж, , 16:58 — REGNUM Новый многофункциональный центр открылся в Воронеже 9 сентября, в открытии МФЦ приняли участие заместитель председателя правительства области Артём Верховцев, руководитель департамента цифрового развития области Дмитрий Проскурин, директор АУ «МФЦ» Майя Богдалова, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Новый МФЦ в Воронеже Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Потребность в расширении мощности МФЦ назрела давно, воронежцы в своих обращениях неоднократно высказывали пожелания об открытии нового филиала в Центральном районе. Благодаря поддержке губернатора Александра Гусева и правительства области удалось реализовать эту инициативу», прокомментировал открытие нового МФЦ Артём Верховцев.

МФЦ открылся на проспекте Революции в доме №33б и стал седьмым в Воронеже. Всего в новом центре 30 окон обслуживания, предусмотрены места для ожидания, работает система электронной очереди. Здесь же установлены POS-терминалы, через которые госпошлину можно оплачивать непосредственно при подаче документов.