Владикавказ, , 16:53 — REGNUM В Северной Осетии в 2019 году получили выплаты регионального материнского капитала порядка 1760 семей. По республиканскому закону, по 50 тыс. рублей получили семьи, в которых в 2012 году родился третий и последующий ребенок, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе главы РСО-Алании.

«В следующем году денежные средства в размере 50 тыс. рублей получат семьи, где третий и последующий ребенок родились в 2013 году. Все дальнейшие выплаты маткапитала будут осуществляться поэтапно», — сообщил в ходе встречи с главой республики Вячеславом Битаровым министр труда и социальной защиты РСО-Алания Борис Хубаев.

Он напомнил, что при принятии бюджета на 2020 год необходимо учесть обязательства властей по выплатам семьям, имеющим троих и более детей.

Как сообщало ИА REGNUM, закон Северной Осетии о региональном материнском капитале был принят в 2012 году. Согласно документу, право на получение поддержки имели семьи, в которых в этом году родится третий или последующий ребенок. Однако из-за проблем с бюджетом, в 2015 году действие закона было приостановлено, ни одна семья республики не получила обещанных выплат.

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