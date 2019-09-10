Пятигорск, Ставропольский край, , 16:43 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемым по нему проходит местный житель — работник магазина, похитивший 9 млн рублей у индивидуального предпринимателя, на которого он работал, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, 33-летний житель Кировского городского округа, работавший грузчиком в магазине, был уволен несколько месяцев назад за неоднократные опоздания на работу. При этом при проведении инвентаризации в магазине обнаружилась крупная пропажа денежных средств.

С заявлением об этом владелица магазина обратилась в правоохранительные органы. Они становили, что злоумышленник похитил ключи и, проникнув в торговый зал, дважды взял деньги из кассы. Общая сумма похищенного превысила 9 млн рублей.

Подозреваемый сознался в преступлении. По его словам, он потратил похищенные денежные средства на приобретение автомобиля. Кроме того, у него было найдено при обыске полтора миллиона рублей.

После реализации автомашины вся сумма ущерба будет возмещена потерпевшей предпринимательнице.