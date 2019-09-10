Краснодар, , 16:41 — REGNUM Часть фасада и штукатурки обвалилась у недавно построенного здания филиала школы №71 в Краснодаре. Об этом сообщили жители в социальных сетях. Теперь компания-подрядчик должна устранить недостатки.

«Здание школы, как новый объект, находится на гарантии. Компания, которая его возвела, за свой счет исправит и восстановит шов межэтажного перекрытия», — цитируют «Кубанские новости» представителя департамента строительства мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, школа на улице Байбакова стала одной из четырёх новых школ в Краснодаре, открывшихся в этом году. Именно эту школу 1 сентября посетили полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и глава региона Вениамин Кондратьев.

Об этом: 672 тысячи школьников сели за парты в Краснодарском крае