Майкоп, , 16:23 — REGNUM В Адыгее задержаны трое жителей города Майкопа, подозреваемые в ограблении магазина ювелирных изделий. Преступление было совершено еще в ноябре 2018 года, и лишь сейчас правоохранителям удалось задержать причастных к нему лиц, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе МВД по региону.

У задержанных осталось немного из похищенного. Большую часть украденных украшений им удалось сбыть через ломбарды Адыгеи и соседних субъектов.

Из подробностей совершенного преступления известно, что злоумышленники разобрали кирпичную стену и проникли ночью в подсобное помещение магазина, а оттуда в основной зал. Забрав с витрин изделия из золота, они скрылись с места преступления. В МВД отметили, что в момент ограбления сработала охранная сигнализация, но она не испугала преступников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Были установлены личности похитителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 42 до 50 лет. Их задержали при попытке сбыта очередной партии похищенных ювелирных украшений.

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