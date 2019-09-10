Симферополь, 10 сентября 2019, 16:22 — REGNUM Жители Крыма обсуждают в соцсетях уникальный ремонт дороги на улице Володарского в Симферополе, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В частности, предметом для дискуссии стала деликатность дорожных работников, которые, судя по всему, выполняли ямочный ремонт на улице и уложили новый асфальт вокруг припаркованного автомобиля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму потратят более миллиарда рублей на ремонт двух дорог: Саки — Орловка и Черноморское — Оленевка.
Об этом: На ремонт двух крымских дорог потратят более миллиарда рублей