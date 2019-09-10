Симферополь, , 16:22 — REGNUM Жители Крыма обсуждают в соцсетях уникальный ремонт дороги на улице Володарского в Симферополе, которая несколько лет назад была включена в «Карту убитых дорог» ОНФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, предметом для дискуссии стала деликатность дорожных работников, которые, судя по всему, выполняли ямочный ремонт на улице и уложили новый асфальт вокруг припаркованного автомобиля.

«Вот здесь самое место эвакуатору и сотрудникам ГИБДД, а не под детской больницей или школой через две минуты после звонка», — пишут горожане в соцсетях.

«Мне кажется, если проводятся подобные работы…, можно было перенести авто с помощью эвакуатора за границы ремонтируемого участка», — отмечают симферопольцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму потратят более миллиарда рублей на ремонт двух дорог: Саки — Орловка и Черноморское — Оленевка.

Об этом: На ремонт двух крымских дорог потратят более миллиарда рублей