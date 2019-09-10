Брянск, , 16:14 — REGNUM Лесничества Брянской области пополнились новой лесопожарной и лесохозяйственной техникой. Автомобили и тракторы приобрели в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». Торжественную церемонию вручения ключей провели 10 сентября на территории Брянского детского оздоровительного лагеря «Березка», уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Новая техника для лесничеств Пресс-служба правительства Брянской области

Для нужд брянских лесничеств закупили 28 единиц техники: пожарные автоцистерны, тракторы, малые лесопатрульные комплексы, автомобили повышенной проходимости. Оснащение продолжится весь 2019 год: в региональное Управление лесами поступит дополнительная автотехника, а также установки высокого давления, мотопомпы, ранцевые огнетушители. Кроме того, до конца 2010 года ведомство планирует закупить для лесных инспекторов более 70 единиц мотоциклетной и мопедной техники, которая менее требовательна к условиям эксплуатации и более мобильна.

Региональные власти в 2019 году выделили 88,1 млн рублей на приобретение новой техники. В последний раз лесничествам закупали 10 единиц спецтранспорта в 2008 году.