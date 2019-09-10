Москва, , 16:06 — REGNUM Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) завершил сделку по приобретению Ивановского парашютного завода «Полёт». Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба холдинга.

«После вхождения «Полёта» в контур холдинга, мы ожидаем, что в 2020 году годовая выручка парашютного дивизиона вырастет до 12 млрд рублей», — сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

По его словам, часть продукции предприятия будет поставляться на экспорт, и в перспективе холдинг выйдет на лидирующие позиции на мировом рынке парашютостроения. В настоящее время на заводе завершаются корпоративные процедуры. Предполагается, что после интеграции в состав холдинга предприятие расширит перечень выпускаемой продукции.

Ивановский парашютный завод (АО «Полет») — предприятие полного цикла по производству парашютной техники с 95-летней историей. Завод прошел длинный путь от пошивочной мастерской до современного технологичного производства.

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