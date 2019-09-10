Магас, , 16:00 — REGNUM В Ингушетии появился новый сквер. Его открыли на днях в городе Магасе и назвали «Къарачай». Об этом сообщил мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев.

Идея назвать сквер в честь карачаевского народа пришла к руководству городом по причине общих в истории обоих народов событий — депортации по приказу Сталина в годы Великой Отечественной войны карачаевцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию.

«Открываем в Магасе исторический сквер «Къарачай» в честь братского карачаевского народа. Ингуши и карачаевцы — это родственные народы, объединенные не только общей аланской историей, но и крепкими братскими узами, пронесенными сквозь века нашими славными предками. Не передать, как я люблю свой ингушский народ и горжусь им, но и по отношению к братьям-карачаевцам, у меня не менее трепетные чувства», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Отметим, новый сквер украсил город, расположившись недалеко от гимназии «Марем». В торжественной церемонии его открытия участвовали представители карачаевского народа.