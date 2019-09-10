Боровск, Калужская область, , 16:02 — REGNUM Традиционная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень — 2019» состоится 19−22 сентября в новом формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Новой площадкой для выставки достижений агропромышленного комплекса муниципальных районов области на этот раз станет этнографический парк-музей «Этномир» в калужской деревне Петрово, где состоится международный форум потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир». Это позволит продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса профессионалам аграрной сферы из 40 регионов России и 50 стран мира. Лучшие экспозиции будут отмечены призами конкурса «Хлебосольная Калужская земля».

Помимо основной экспозиций «Калужской осени — 2019» на выставке будут представлены достижения предприятий облпотребсоюза региона, состоится фестиваль натуральной фермерской продукции «Своё». Ожидается, что объединённое мероприятие посетят более 50 тысяч человек.