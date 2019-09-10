Кэри, США, , 16:26 — REGNUM Глава компании Epic Games Тим Суини принял участие в текстовом рэп-баттле с одним из своих подписчиков. Словесное «сражение» произошло в Twitter-аккаунте разработчика 10 сентября.

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1171302771506782208

Инициатором баттла стал пользователь с ником icannotaim, оскорбивший Тима Суини, его мать и жену. Разработчик не растерялся, взял себе ник Timenem (отсылка к рэперу Эминему) и ответил подписчику в той же манере.

Напомним, Epic Games — это американская компания, специализирующаяся на разработке и издании видеоигр. Её самый популярный проект — многопользовательский шутер Fortnite.

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