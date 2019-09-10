Москва, , 15:42 — REGNUM Находясь в местах лишения свободы на Украине главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский никогда не говорил на украинском языке. Об этом освобождённый журналист сообщил в эфире «Первого канала».

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По его словам, за время своего ареста он побыл в трёх украинских тюрьмах и всегда в камерах говорил только по-русски.

«Я не разговаривал не только в камере, я не разговаривал ни со следователем, ни с контролерами, ни с кем не разговаривал на украинском языке, — признался журналист. — Там все разговаривают в быту по-русски».

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Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене и поддержке республик Донбасса. В сентябре 2019 года он был внесён в списки для обмена заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Ранее Вышинский не исключил своего возвращения в Киев на суды, хотя, не может сказать, будет ли это безопасно. Освобождённый журналист сообщил, что он не боится посещать Украину, но его родные против этого.

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