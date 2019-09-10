Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Издание The Hollywood Reporter назвало «самый провальный фильм в истории кино». Им стал «Джон Картер» режиссёра Эндрю Стэнтона, сообщалось 9 сентября на сайте издания.

Журналисты сообщают, что на производство и маркетинг фильма было суммарно потрачено более $360 млн, при этом в прокате картина заработала только $284 млн. Таким образом, с учётом инфляции, компания Disney потеряла $136,6 млн.

Напомним, премьера фильма «Джон Картер» состоялась 7 марта 2012 года. Картина снималась по мотивам произведения Эдгара Берроуза «Принцесса Марса».

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