Москва, , 15:57 — REGNUM Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект о повышенной выплате к страховой пенсии для проживающих на Дальнем Востоке в местностях, не приравненных к районам Крайнего Севера, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Законопроектом, предложенном депутатами от ЛДПР, предлагается установить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии лицам, проживающим в районах Дальневосточного федерального округа, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, на районный коэффициент 1,3.

Предполагалось, что жители будут получать надбавки в случае, если правительством РФ не установлен более высокий районный коэффициент в зависимости от района (местности) проживания.

И сегодня жители Дальнего Востока получают повышенный коэффициент, отметила, выступая от имени комитета Госдумы по труду и соцполитике, депутат Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«Если мы примем решение применять (коэффициент) 1,3, то тогда потребуется и по другим территориям повышать», — сказала Бессараб.

Большинство депутатов поддержало позицию профильного комитета Госдумы, законопроект отклонен.