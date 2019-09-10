Солнечногорск, Московская область, , 16:19 — REGNUM В подмосковной деревне Есипово (Солнечногорский район) завершилось строительство производственно-складского комплекса. Об этом сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Как заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян, комплекс состоит из двух зданий, где запланированы производственные, складские и административные помещения. Общая площадь строений составляет 7,2 тыс. кв. м. На данный момент Объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), на территории завершены работы по благоустройству и обустроена стоянка на девять парковочных мест.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцове завершили строительство многоквартирного дома на 923 квартиры.

Читайте ранее в этом сюжете: В подмосковном ЖК появился дом на 923 квартиры